22 firmy powiadomiły URPL o wprowadzeniu testów na rynek

Już 22 firmy powiadomiły Urząd o wprowadzeniu na rynek testów do wykrywania koronawirusa - informuje dr Grzegorz Cessak, prezes URPL. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wykonuje się coraz więcej testów, jednak jest to wciąż daleka liczba od tej, którą możemy wykonywać.

- Testy są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Ich wprowadzenia na rynek polski związane jest z obowiązkiem powiadomienia URPL- podaje Grzegorz Cessak.

- Zgodnie z nowym zaleceniem WHO, wykonujemy również testy osobom z bezpośredniego kontaktu z zakażonym koronawirusem. W czwartek zostało wykonanych 650 testów - powiedział natomiast w piątek (13 marca) w TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ostatnich dniach było wykonywanych mniej więcej 100 do 200 testów dziennie, to tylko wczoraj (w czwartek - red.) było wykonanych ponad 650 testów - przekazał.

Dodał, że "oznacza to, że już wykonujemy te testy dla osób z bliskiego kontaktu" z osobą zakażoną. - Czyli jeżeli mieliśmy do niedawna zalecenie WHO, że wykonujemy testy tym osobom, które są podejrzane o zakażenie, osobom ze wskazań z objawami, to teraz - zgodnie z nowym zaleceniem WHO - oprócz tych osób podejrzanych o zakażenie, wykonujemy również testy osobom z bezpośredniego kontaktu, które są w kwarantannie. Stąd też ten wzrost do ponad 650 testów, które wczoraj przeprowadziliśmy - tłumaczył Andrusiewicz.

- To jest wciąż daleka liczba testów od tej, którą możemy wykonywać - zaznaczył. - W tej chwili zdolności naszych laboratoriów do wykonywania testów to już jest w granicach trzech tysięcy testów dziennie. I ta liczba wciąż rośnie - dodał rzecznik.

Jak zapewniał Andrusiewicz, "testów wystarczy". - Mamy kilkadziesiąt tysięcy, dokładnej liczby podawać nie mogę. Na pewno jest ich więcej niż tak naprawdę osób ze wskazaniami bezpośredniego kontaktu do badań - powiedział. Dodał również, że kolejne testy są cały czas kupowane.

Więcej: tvn24.pl