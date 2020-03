Apteka może podzielić duże opakowanie żelu na mniejsze

Podobnie jak w innych krajach, apteki mogą sprzedawać środki do dezynfekcji, dzieląc duże opakowania na mniejsze - podał na Twitterze Marek Tomków, wiceszef Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wkrótce będą mogły także wykonać własne środki antyseptyczne.

10 marca br. GIF poinformował o możliwości wydawania środków dezynfekujących do higieny osobistej oraz służących do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku, w opakowaniach własnych, bądź dostarczonych przez pacjentów.

Z kolei URPL informuje o zamiarze opracowania monografii narodowej dla preparatu antyseptycznego do Farmakopei Polskiej, opartego na składzie rekomendowanym przez WHO, bazującego na etanolu. Umożliwi to sporządzanie leku aptecznego.

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina, że od 4 marca 2020 r. niemieckie apteki mogą zgodnie z prawem wykonywać płyny dezynfekcyjne, których skład określa rozporządzenie.

Od 6 marca 2020 r. podobne rozwiązanie prawne wprowadziła Francja powołując się na artykuły L. 5125-1 i L.5126-1 kodeksu zdrowia publicznego: "Ze względu na sytuację zdrowotną do 31 maja 2020 r. apteki w przypadku braku dostaw, mogą przygotowywać roztwory wodno-alkoholowe przeznaczone do higieny człowieka. Wodno-alkoholowe roztwory są przygotowywane w warunkach zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia".

Izba przekazuje link do przedmiotowego omówienia: https://www.legifrance.gouv.fr/