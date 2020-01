Badania: nowy lek obniża "zły" cholesterol o połowę

Opracowano lek nowej generacji, który stosowany zaledwie dwa razy w roku w iniekcjach, może obniżyć zły cholesterol (LDL) o połowę. BBC News informuje, że w Anglii już w 2020 roku w ramach badań klinicznych lek ma być podawany pacjentom.

O leku o nazwie inclisiran głośno było podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA), który pod koniec listopada 2019 r. odbył się w Filadelfii. Z opublikowanych wtedy wstępnych badań wynika, że jest on w stanie obniżyć poziom złego cholesterolu (LDL) o połowę w okresie kilku tygodni.

Lek ten jest tzw. inhibitorem PCSK9 i podaje się go w zastrzykach, nawet jedynie dwa razy w roku. Jego działanie polega na tym, że blokuje gen PCSK9, co sprawia, że w wątrobie zły cholesterol jest rozkładany i nie przenika do krwiobiegu, grożąc rozwojem miażdżycy naczyń i choroby sercowo-naczyniowej.

Na rynku są już dostępne dwa inne inhibitory PCSK9 (evolocumab i alirocumab), ale ich działanie jest nieco inne, gdyż polega na blokowaniu w wątrobie już wytworzonego białka PCSK9.

Narodowa Służba Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii zapowiedziała, że 2020 r. w Anglii rozpoczną się badania z użyciem nowego leku, którymi może zostać objętych nawet 40 tys. osób.

Więcej: http://naukawpolsce.pap.pl/