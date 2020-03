Badanie: hydroksychlorochina + azytromycyna skuteczna w leczeniu COVID-19

Zespół francuskich lekarzy z Marsylii stwierdził, iż leczenie hydroksychlorochiną istotnie wpływa na redukcję / zniknięcie wirusa u pacjentów z COVID-19. Leczenie okazuje się jeszcze bardziej skuteczne po dołączeniu azytromycyny.

17 marca br. w International Journal of Antimicrobial Agents opublikowano wyniki otwartego, nierandomizowanego badania klinicznego.

Zespół francuskich lekarzy z Marsylii stwierdził, iż leczenie hydroksychlorochiną

istotnie wpływa na redukcję / zniknięcie wirusa u pacjentów z COVID-19. Terapia była jeszcze bardziej skuteczna po włączeniu azytromycyny.

Pacjenci byli włączani do badania od początków marca do 16 marca. Dziennie otrzymywali 600 mg hydroksychlorochiny. Codziennie też pobierano od nich wymaz z jamy nosowo-gardłowej. W zależności od ich stanu klinicznego, do leczenia dodano azytromycynę.

Obecność lub brak wirusa w 6. dniu po włączeniu do badania uznano za punkt końcowy.

Do badania włączono sześciu pacjentów bezobjawowych, 22 mających objawy infekcji górnych dróg oddechowych i ośmiu - objawy infekcji dolnych dróg oddechowych.

Z 36 zakwalifikowanych do badania pacjentów, 20 otrzymało terapię, 16 stanowiło grupę kontrolną.

Wśród pacjentów leczonych hydroksychlorochiną sześciu pacjentów otrzymywało azytromycynę (500 mg na 1 dzień, a następnie 250 mg na dobę, przez kolejne cztery dni), aby zapobiec infekcji bakteryjnej.

Pacjenci poddani terapii wykazali znaczące zmniejszenie nosicielstwa wirusa po 6 dniach od włączenia do terapii włączeniu w porównaniu do grupy kontrolnej i znacznie niższy średni czas trwania nosicielstwa niż zgłaszany w literaturze wśród nieleczonych pacjentów.

Azytromycyna dodana do hydroksychlorochiny była znacznie bardziej skuteczna w usuwaniu wirusów.

Link do badania podesłał nam jeden z czytelników Rynku Aptek. Dziękujemy.

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical trial