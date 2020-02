Badanie: ukrwienie tego narządu w mózgu poprawia pamięć

Zdolności poznawcze i pamięć powiązane są z dobrym ukrwieniem mózgu - twierdzą naukowcy i uzasadniają: perfuzja krwi tak zwanego hipokampa może odgrywać kluczową rolę w problemach pamięci związanych z wiekiem i chorobami.

W ludzkim mózgu znajduje się niewielka struktura zwana hipokampem. Jest to narząd podwójny, zlokalizowany w każdej z dwóch półkul mózgowych. Uważa się go za centrum kontroli pamięci. Uszkodzenie hipokampa, takie jak występujące w chorobie Alzheimera i innych chorobach mózgu, powoduje zaburzenia pamięci - przypomina Wprost.

Zespół naukowców pod kierownictwem prof. Stefanie Schreiber i prof. Emrah Duezel, zrzeszonych w DZNE i University Medicine Magdeburg, przeprowadził badanie, które miało na celu pokazać, jak ukrwienie tego narządu w mózgu wpływa na pamięć osób zdrowych i chorych. Naukowcy przebadali w tym celu 47 kobiet i mężczyzn w wieku od 45 do 89 lat. Do badań wykorzystali rezonans magnetyczny o wysokiej rozdzielczości (MRI), dzięki któremu zbadano dopływu krwi do hipokampu.

Hipokamp jest zasilany przez jedną lub dwie tętnice. Nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, że u jednym ludzi do hipokampu krew dostarcza jedna tętnica a u innych dwie. Zdarza się też tak, że u jednej osoby, jeden hipokamp zasilany jest przez jedno naczynie a drugi przez dwa. Naukowcy twierdzą, że to cecha osobnicza.

Badanie przeprowadzone przez ekspertów pokazało, że uczestnicy, u których co najmniej jeden hipokamp był odżywiany przez dwie tętnice, uzyskali ogólnie lepsze wyniki, wskazujące na lepszą pamięć i wyższe rezultaty poznawcze.

