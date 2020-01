Brytyjskie badania: lek na cukrzycę może ograniczyć poronienia

Badania naukowe przeprowadzone przez brytyjski zespół specjalistów potwierdzają, że stosowana do tej pory w leczeniu cukrzycy sitagliptyna może okazać się skuteczna w rozwiązaniu problemu powracających poronień.

Jak podaje gazeta.pl, brytyjscy naukowcy są bliscy opracowania skutecznej terapii dla kobiet, które cierpią z powodu powracających poronień. Pomocny może okazać się lek, który do tej pory był stosowany w leczeniu cukrzycy - sitagliptyna.

Naukowcy wykazali, że znany także w Polsce lek przeciwcukrzycowy pomaga zwiększyć liczbę komórek macierzystych w błonie śluzowej macicy, co może znacząco pomóc w stworzeniu lepszych warunków dla zdrowej ciąży. Do tej pory sitagliptyna była przepisywana pacjentom zmagającym się z cukrzycą typu 2 w celu zwiększenia poziomu insuliny we krwi.

Zespół brytyjskich naukowców przeprowadził dotychczas badania na 38 kobietach w wieku od 18 do 42 lat, które doświadczyły co najmniej kilku poronień. Średnia poronień w badanej grupie wyniosła pięć takich przypadków. Sitagliptynę i placebo podawano im przez trzy kolejne cykle menstruacyjne. Biopsje pobrane na początku i na końcu badania potwierdziły, że kobiety, u których zastosowano lek wyraźnie zwiększył liczbę komórek macierzystych w błonie śluzowej macicy. Średni wzrost wyniósł 68 proc.

Wyniki badań naukowcy opublikowali w czasopiśmie medycznym EBioMedicine i przygotowują się do kolejnego badania klinicznego na wielką skalę, które ostatecznie zweryfikuje skuteczność leku.

Więcej: gazeta.pl