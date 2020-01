Chiny opracowały własną szczepionkę przeciwko HPV

Chińska instytucja odpowiedzialna za rejestrację leków National Medical Products Administration (NMPA) poinformowała, że zarejestrowano pierwszą wyprodukowaną w Chinach szczepionkę przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV). Szczepionka jest wskazana do podawania dla dziewcząt i kobiet w wieku od 9 do 45 lat.

Nowa szczepionka przeciw HPV o nazwie Cecolin chroni przed zakażeniami wywołanymi wirusem HPV typu 16 i 18, które są odpowiedzialne za przypadki raka szyjki macicy. To pierwsza szczepionka przeciw HPV opracowana i zarejestrowana w Chinach. Producent nie wyznaczył jeszcze terminu jej dostępności na chińskim rynku.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zakażenie wirusem HPV jest główną przyczyną raka szyjki macicy, czwartego najczęściej występującego nowotworu u kobiet. HPV jest przenoszony drogą płciową, wywołuje również nowotwory odbytu, sromu, pochwy i penisa.

Zgodnie z raportem opublikowanym w Chinese Journal of Oncology w 2019 r., w Chinach w 2015 r. odnotowano ponad 111 000 nowych przypadków raka szyjki macicy, co stanowi jedną trzecią przypadków na świecie i połowę wszystkich zachorowań w Azji. Brak dostępności szczepionek przeciw HPV w Chinach powodował, że wiele osób wyjeżdżało turystycznie np. do Hongkongu, aby się zaszczepić.

Szczepionki przeciw HPV pojawiły się w Chinach po raz pierwszy w sierpniu 2017 r., rok po rejestracji w tym kraju szczepionki Cervarix (GlaxoSmithKline) chroniącej przed zakażeniami typem 16 i 18. Dwa lata później instytucja odpowiedzialna za rejestrację leków w Chinach zarejestrowała szczepionkę Gardasil 9 (MSD) chroniącą przed zakażeniami dziewięcioma typami wirusa HPV.

Szczepionki te są dostępne na rynku odpłatnie, nie zostały objęte chińskim ubezpieczeniem zdrowotnym.

Więcej: szczepienia.info