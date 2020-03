COVID-19 a żele dezynfekujące. Apteka może je sama wyrabiać?

Farmaceuci z Częstochowskiej OIA wyrabiają i sprzedają żel dezynfekcyjny własnej produkcji. Czy apteka może sporządzać własne leki apteczne? Zdaniem NIA - może. Istnieje jednak obawa przed zastrzeżeniami ze strony WIF.

Jedna z farmaceutek OIA w Częstochowie zwróciła się z zapytaniem do NIA, czy jest prawna możliwość sprzedaży własnoręcznie wykonanego żelu dezynfekującego. W uzyskanej odpowiedzi Izba wskazuje na taką możliwość i przywołuje opracowanie pt. "Prawne uwarunkowania sporządzenia leku recepturowego i aptecznego w aptece ogólnodostępnej".

- Odpowiedź znajdziemy w załączonym opracowaniu. Moim zdaniem lek apteczny możemy sporządzać - odpowiada Marian Witkowski.

Izba doprecyzowuje, że chodzi o lek apteczny, a nie własną recepturę.

- Może to być jednak skład farmakopealny niekoniecznie polski. Polska przewiduje spirytusy aromatyczne, co dałoby niejakie podstawy do wydawania etanolu z corrigensem zapachowym. Co do receptur farmakopealnych z innych krajów członkowskich UE, będziemy się starać o stosowne receptury - dodaje.

Częstochowska OIA dołącza również nagranie z Mediolanu, gdzie farmaceuci w podobnej sytuacji, wykonują taki żel dla ludności z powodu braków preparatów gotowych.