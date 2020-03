COVID-19 w Polsce: druga ofiara śmiertelna

Zmarła druga osoba zakażona koronawirusem. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu (woj. dolnośląskie) i miał choroby współistniejące - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Jego stan od pobytu w szpitalu sukcesywnie się pogarszał - powiedziała w rozmowie z TVN24 rzecznik Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Urszula Małecka. - Pacjent od momentu jak trafił na OIOM był podłączony do respiratora. Nasz zespół medyczny z OIOM-u walczył o jego życie. Niestety to się nie udawało - dodała.

Do tej pory w Polsce stwierdzono 68. przypadków koronawirusa, odnotowano dwa zgony. Przypomnijmy, że w czwartek zmarła 57-letnia pacjentka z Poznania. Kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Jak informował minister zdrowia, wymagała ona podawania leków, które znacząco obniżyły jej odporność.