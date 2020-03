COVID-19 we Francji: przez tydzień wzrost zachorowań z 1000 na 4,5 tysiąca

Władze miasta Landerneau nie zrezygnowały z ustanowienia rekordu Guinnessa w liczbie osób przebranych za smerfy i 7 marca zorganizowały to wydarzenie. Ku radości burmistrza miasta rekord ustanowiono – w imprezie wzięło udział 3,549 osób.

Doktor Paweł Grzesiowski podkreśla, jak ważne jest pozostanie w domu w czasie pandemii koronawirusa. - Trzeba zrobić wszystko, żeby wirus nie przenosił się między ludźmi. Jak przerwiemy kontakty, to nie będzie kogo zarażać. W innym przypadku przybierze bardziej agresywne tempo - mówi na antenie Radia Zet.

Wiemy, że koronawirusy mają tendencję do rozprzestrzeniania się w skupiskach. Jak pokazuje przykład Francji, ta informacja nie dociera do mieszkańców i nie wpływa na ich zachowania. Efektem jest trzy-krotny wzrost zachorowań.

W momencie organizacji wydarzenia było już ponad 1000 zachorowań i 16 zgonów we Francji.

Dzień później Francja wprowadziła zakaz publicznych zgromadzeń ponad 1000 osób.

Tydzień później, w sobotę 14 marca Francuzi gromadnie wyszli na ulicę w protestach przeciwko prezydentowi Emmanuelowi Macronowi. Zaś w niedzielę, 15 marca, mimo epidemii koronawirusa we Francji rozpoczęły się wybory samorządowe.

Wcześniej samorządowcy z pięciu głównych regionów Francji wezwali prezydenta do przełożenia głosowania. 17 lekarzy wysłało list do Macrona, wzywając go do ponownego rozważenia decyzji o wyborach. Bezskutecznie.

Aktualnie we Francji liczba zakażonych sięga już 4,5 tys., 91 osób zmarło.

Źródła: wp.pl, washingtonpost.com, radiozet.pl