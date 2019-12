Czerniak: onkolodzy interweniują ws. refundacji terapii uzupełniającej

Onkolodzy postulują wprowadzenie do refundacji tak zwanej terapii adjuwantowej (uzupełniającej) dla chorych na zaawansowanego czerniaka. Są szanse, że terapia znajdzie się w nowym wykazie refundacyjnym - podaje rmf24.pl.

- Mamy teraz sytuację, że większość terapii, jakie stosujemy w czerniaku, poza leczeniem chirurgicznym, dotyczy osób, które mają chorobę przerzutową i nieuleczalną. Leczymy paliatywnie, z intencją przedłużenia życia takiemu pacjentowi, ale niekoniecznie z intencją wyleczenia. Leczenie uzupełniające ma za zadanie zwiększenie liczby chorych, którzy są trwale wyleczeni w czerniakach o wysokim ryzyku nawrotu choroby - mówi prof. Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jak wyjaśnia, chodzi o chorych, którzy mają na przykład przerzuty do węzłów chłonnych.

- Uważam, że Polska może mieć najlepszy program lekowy jeśli chodzi o dostęp do terapii w całej Europie. Potrzebna jest tylko modyfikacja obecnego programu - dodaje specjalista.

Leczenie uzupełniające ma dwie formy. Pierwsza to podawane co 2-3 tygodnie zastrzyki, a druga to tabletki, które są podawane codziennie przez rok.

Obie formy są w procesie refundacyjnym.

Więcej: twojezdrowie.rmf24.pl