Częstochowa: kurier za darmo dostarczy seniorowi leki

W Częstochowie, od wtorku, 17 marca, seniorzy, którzy wolą pozostać w domach mogą zamówić bezpłatny dowóz leków. W tej społecznej inicjatywie bierze udział jedna z firm oraz lokalne stowarzyszenia.

Jedna z firm, zajmująca się dowozem jedzenia z częstochowskich restauracji, wyznaczyła kurierów do dostarczania seniorom potrzebnych im leków - podaje Życie Częstochowy.

Seniorzy, którzy w obawie przed koronawirusem, nie chcą wychodzić na zewnątrz mogą z takiej usługi skorzystać nieodpłatnie przy zachowaniu najwyższych standardów higieny oraz bezpieczeństwa. Firmie pomagają miejskie stowarzyszenia.

Organizacja jest prosta – codziennie od 17 do 31 marca, od godz. 10.00 do 15.00 czynna jest infolinia, na którą najstarsze mieszkanki i mieszkańcy mogą zadzwonić, podać swój adres i zgłosić swoje potrzeby. Dane zostaną zapisane, a następnie od godz. 15.00 do 17.00 kurierzy podjadą po recepty, kupią leki w aptece i dostarczą potrzebne produkty pod dom.

Więcej: zycieczestochowy.pl