Czym dezynfekować różne powierzchnie?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ogromnym znaczeniem higieny osobistej, ale i dbałości o dezynfekowanie powierzchni, z którymi kontakt mogą mieć osoby zarażone – w tym w aptekach, ZAPPA opublikowała tłumaczenie artykułu „Journal of Hospital Infection” na temat przeżywalności wirusa na konkretnych powierzchniach nieożywionych oraz sposobów jego dezaktywacji.

Wynika z niego, że ludzkie koronawirusy mogą pozostawać zakaźne na powierzchniach nieożywionych przez okres do 9 dni. Dezynfekcja powierzchni za pomocą 0,1% podchlorynu sodu lub 62–71% etanolu znacznie zmniejsza zakaźność koronawirusa na powierzchni w ciągu 1 min czasu ekspozycji. Oczekuje się podobnego efektu w stosunku do SARS-CoV-2.

Analiza 22 badań wykazała, że ​​koronawirusy ludzkie mogą utrzymywać się na nieożywionych powierzchniach takich jak metal, szkło lub plastik do 9 dni, ale można je skutecznie dezaktywować za pomocą procedur dezynfekcji powierzchni 62–71% etanolem, 0,5% nadtlenkiem wodoru lub 0,1% podchlorynem sodu w ciągu 1 minuty. Inne środki biobójcze, takie jak 0,05–0,2% chlorek benzalkoniowy lub 0,02% diglukonian chlorheksydyny, są mniej skuteczne.

Trwałość koronawirusa na powierzchniach nieożywionych

Większość danych opisano dla endemicznego szczepu ludzkiego koronawirusa (HCoV-) 229E. Na różnych rodzajach materiałów może pozostawać zakaźny od 2 godzin do 9 dni. Wyższa temperatura, taka jak 30° C lub 40° C, skróciła czas utrzymywania się wysoce zjadliwej MERS-CoV, TGEV i MHV.

Jednak w temperaturze 4° C utrzymywanie się TGEV i MHV można zwiększyć do ≥ 28 dni. Niewiele danych porównawczych uzyskanych z SARS-CoV wskazuje, że trwałość była dłuższa przy wyższym inokule. Ponadto w temperaturze pokojowej wykazano, że HCoV-229E utrzymuje się lepiej przy 50% w porównaniu do 30% wilgotności względnej.