Eksperci: szczepionka przeciwko COVID-19 nie w tym roku

Rok to za mało na powstanie preparatu chroniącego przed koronawirusem - uważają eksperci. Patrząc realistycznie, nie powinniśmy się spodziewać wprowadzenia na rynek gotowego produktu przed czerwcem przyszłego roku.

Wiele firm farmaceutycznych i instytucji naukowych prowadzi intensywne badania nad szczepionką przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Mimo postępów medycyny i biotechnologii jest to zadanie szczególnie trudne i wymagające czasu - pisze "Rzeczpospolita".

Zazwyczaj stworzenie takiej wakcyny zajmuje od dwóch do pięciu lat. Zanim zaczniemy walczyć z czynnikiem chorobotwórczym, musimy go poznać. Powinniśmy zrozumieć, w jaki sposób działa, jak zakaża organizm, jak przebiegają jego procesy biologiczne i jak jest zbudowany. SARS-CoV-2 jest nowym patogenem, ale już wcześniej naukowcy zetknęli się z podobnymi wirusami.

Poprzednie epidemie SARS i MERS spowodowały, że laboratoria zaczęły prace nad szczepionkami przeciw tym wirusom. Dobrą wiadomością jest, że nowy patogen jest do nich podobny, ponieważ z wirusem SARS współdzieli 80 proc. genomu. Wyniki wcześniejszych badań można więc wykorzystać przy pracy nad szczepionką na atakującego właśnie teraz wirusa.

Jak zaznacza gazeta, patrząc realistycznie, nie powinniśmy się spodziewać wprowadzenia na rynek gotowego produktu przed czerwcem przyszłego roku.

– Szczepionka, którą stworzysz i zaczniesz testować w ciągu roku, nie jest preparatem, który możesz wdrożyć do masowego użycia – oświadczył Anthony Fauci, długoletni dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, w odpowiedzi na polecenie prezydenta Donalda Trumpa, by jak najszybciej uzyskać szczepionkę przeciw koronawirusowi. – Jest to możliwe najwcześniej za półtora roku, bez względu na to, jak szybko będą postępować prace – podkreślił Fauci.

Równie sceptyczny jest John Shiver, szef badań nad szczepionkami koncernu Sanofi, który także był na spotkaniu z prezydentem USA.

– Próby kliniczne są prowadzone na zdrowych ludziach – podkreślił Shiver. – Nie chcemy szczepionki, która może pogorszyć przebieg choroby. W dodatku może się okazać, że gdy szczepionka będzie gotowa, epidemia wygaśnie. Istnieje też groźba, że wirus zmieni swoją strukturę i szczepionka nie będzie już tak skuteczna, jak pierwotnie zakładano.

Więcej: https://www.rp.pl/