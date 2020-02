Ekspert o terapeutycznym monitorowaniu leków w praktyce szpitalnej

Prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami nie jest ani wymagane, ani nawet wykonalne dla wszystkich leków stosowanych w szpitalnictwie. O tym, które leki należy monitorować oraz jakie są wskazania do monitorowania terapeutycznego, można przeczytać na stronach WOIA.

W codziennej praktyce szpitalnej wielokrotnie zdarzają się trudne sytuacje, w których brak pewności co do doboru właściwego schematu dawkowania w odniesieniu do niektórych leków u konkretnych pacjentów. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem może okazać się przeprowadzenie terapeutycznego monitorowania na podstawie stężenia leku we krwi.

Terapeutyczne monitorowanie jest postępowaniem mającym na celu uzyskanie optymalnego stężenia leku u indywidualnego pacjenta celem zapewnienia pożądanego efektu farmakologicznego przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii. Polega ono na pomiarze stężenia w stanie stacjonarnym leku we krwi pacjenta oraz dostosowaniu dawki w taki sposób, aby osiągnąć stężenie terapeutyczne.

Optymalny, docelowy zakres stężeń leku, ustalony na podstawie badań farmakokinetyczno-klinicznych cechuje się największym prawdopodobieństwem skuteczności działania, z jednoczesnym najmniejszym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych.

Prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami nie jest ani wymagane, ani nawet wykonalne dla wszystkich leków stosowanych w szpitalnictwie. Postępowanie to uzasadnione jest jedynie w ściśle określonej grupie, spełniającej odpowiednie kryteria farmakologiczno-kliniczne.

O tym, które leki należy monitorować oraz jakie są wskazania do monitorowania terapeutycznego, można przeczytać w artykule dr n. farm. Katarzyny Regulskiej dotyczący terapeutycznego monitorowania leków w praktyce szpitalnej na stronach Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.