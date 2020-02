Farmaceutka nie wyda środka poronnego. Z jednej apteki została zwolniona

Farmaceutka z Krakowa była przeciwna sprzedaży antykoncepcji i środków poronnych. Raz udało jej się przekonać młodego klienta, aby odstąpił od zakupu tabletki "dzień po". Została zwolniona z pracy w trybie natychmiastowym.

- Kiedyś farmaceuta kojarzył się z zawodem zaufania publicznego. Jeśli ktoś pytał: „Pani magister, co mam zażyć, co pani poleca?”, to według swoich umiejętności i możliwości, a także uwzględniając grubość portfela pacjenta, mogłam spokojnie coś doradzić, o ile dany lek nie był na receptę. Natomiast teraz stanowi to problem - mówi w rozmowie z alateia.org Kinga, farmaceutka z Krakowa.

- Dziś apteki to w większości małe korporacje i mamy obowiązek sprzedawać określone produkty. To bardzo przykre, gdy wiem, że mam rozprowadzać coś, co może być np. mało skuteczne. Nie wspominając, iż jest dużo droższe niż którykolwiek lek dostępny od lat na rynku farmaceutycznym - wskazuje.

Jak opowiada, zdarza się, że nie chce wydawać pewnych leków, które widzi na recepcie. - Środki poronne to niestety bardzo bolesny temat na te czasy - mówi. - Jeśli teraz na recepcie są środki, które powodują śmierć nienarodzonego dziecka, to jest absolutnie niedopuszczalne. I dla mnie bardzo bolesne - dodaje.

W jej ocenie dobrze się stało, że takie tabletki nie są już dostępne bez recepty, "bo był taki czas, że ze trzy osoby w ciągu danego dnia pracy zgłaszały się po coś takiego. Również młodzi poniżej 18. roku życia przychodzili, żując gumę, i wyglądało tak, jakby tabletki poronne uważano niemal za cukierki. Bez żadnych działań ubocznych."

Opisuje jak raz udało jej się przekonać młodego klienta, żeby odstąpił od zakupu środka poronnego.

- To było wtedy, kiedy tabletki poronne były wydawane bez recepty, mogłam nawiązać rozmowę z chłopakiem, który po nie przyszedł. Zapytałam, czy rzeczywiście chce je kupić. Potwierdził. Wtedy wyjaśniłam, że gdybym ja miała je zażyć, na pewno bym tego nie zrobiła, ponieważ to bardzo szkodzi kobiecie. Zapytałam, czy życzy koleżance, znajomej czy dziewczynie zakrzepów i krwotoków oraz ich konsekwencji, długotrwałego i kosztownego leczenia… Odpowiedział, że nie chciałby tego za żadne skarby. Podziękował i odszedł - mówi. - Była to jedyna sytuacja, kiedy można było nawiązać dialog, pozostałe przebiegały na zasadzie „kupna i sprzedaży”, bez jakiegokolwiek wchodzenia w temat, nawet zapytania, czy to nie szkodzi zdrowiu - dodaje farmaceutka.