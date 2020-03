Farmaceutka: są pacjenci, którzy chcą przecierać ciało środkami do dezynfekcji

Niektórym osobom do głowy przychodzą szokujące pomysły. Sporo osób chce przecierać skórę, nawet dzieci, substancjami przeznaczonymi przede wszystkim do dezynfekcji powierzchni czy wybielania odzieży - mówi farmaceutka Paulina Front.

- Pacjenci poszukują maseczek i silnych środków dezynfekujących. Nie dostaną ich już. Osoby, którym naprawdę są potrzebne, znalazły się w trudnej sytuacji - mówi gazecie.pl farmaceutka Paulina Front.

- Co ma zrobić pacjent onkologiczny, który wychodzi ze szpitala, i maseczkę musi nosić? Oddałam już część własnych masek, które są mi potrzebne przy procedurach wytwarzania kropli do oczu, bo wymagają jałowości, a także gdy mam kontakt z substancjami drażniącymi. Kolejnych masek nie ma nawet gdzie zamówić. W internecie trwa szaleństwo cenowe, a ludzie są oszukiwani nie tylko finansowo - dodaje.

Przyznaje, że część osób popada w panikę. Niektórym do głowy przychodzą szokujące pomysły.- Sporo osób chce przecierać skórę, nawet dzieci, substancjami przeznaczonymi przede wszystkim do dezynfekcji powierzchni czy wybielania odzieży. Takie "zabiegi higieniczne" mogą skończyć się nie tylko poparzeniami ciała, ale też dróg oddechowych. Jest sporo pytań o spirytus salicylowy czy wodę utlenioną, ale też o mycie się wódką. Nie dociera informacja od specjalistów, że woda z mydłem do mycia wystarcza - opisuje farmaceutka.

Stwierdza, że w zasadzie przychodzą do aptek trzy typy pacjentów. - Typ panikujący to osoby, które najchętniej kupiłyby wszystko - czy ma to sens, czy nie. Są rozczarowane, gdy mówię, że odpowiedzialnie mogę polecić właściwie tylko preparaty przeciwgorączkowe. Pytają o leki przeciwwirusowe, wspomagające odporność. Wiele osób decyduje się na zakup środków z inozyną, chociaż ostrzegam, że jej działanie uodparniające nie zostało naukowo dowiedzione, a przeciwwirusowe jest podważane. Niektóre próbują na mnie wymusić wydanie antybiotyku na receptę farmaceutyczną - mówi Paulina Front.

Jak tłumaczy, "typ drugi niby się wyśmiewa z "tego całego koronawirusa", obwinia media o sianie paniki, a potem pod pretekstem typu: "nie dla mnie, to dla córki" kupuje niemal tyle samo, co panikarze".

Grupę trzecią cechuje rozsądek. Klienci nie pytają czy są maseczki, ale czy są potrzebne, a odpowiedź negatywną przyjmują ze spokojem.

