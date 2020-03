Farmaceutka: sporządzenie środków do dezynfekcji utrudnia nam cena surowców

Chcemy zrobić płyn dezynfekujący dla klientów, ale utrudniają nam sytuację ceny surowców - przyznaje farmaceutka z Wielkopolski. Cena chlorheksydyny do przygotowania 100 ml płynu kosztuje 55 złotych. Etanol jest jeszcze droższy - mówi.

GIF 10 marca wydał komunikat, że apteki posiadające izby recepturowe mogą wydawać środki dezynfekujące w opakowaniach własnych lub dostarczonych przez pacjentów.

Następnie URPL wprowadził do Farmakopei Polskiej wydania XI monografii narodowej recepturę na roztwór antyseptyczny, który może być przygotowany na bieżąco w aptekach.

Aptekarze zwracają jednak uwagę, że takie płyny wyprodukowane przez apteki mogą kosztować nawet powyżej 50 złotych, gdyż substancje czynne do przygotowania takich środków są drogie. - Myślimy, by zrobić taki płyn dezynfekujący dla klientów, ale utrudniają nam sytuację ceny surowców - mówi na łamach Głosu Wielkopolskiego farmaceutka Małgorzata Horoszkiewicz z apteki Botaniqa.

Jak dodaje, zalecane jest stworzenie środków do dezynfekcji na bazie chlorheksydyny. Jej cena zakupowa do przygotowania 100 ml płynu to 55 złotych. Etanol kosztuje jeszcze więcej.

Najbardziej dostępnym środkiem do dezynfekcji w aptekach jest obecnie Octenisept, który też nie należy do najtańszych.

Farmaceuci szukają wobec tego praktycznych i tańszych rozwiązań. - Na przykład olejek z drzewa herbacianego, który ma właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i dezynfekujące - mówi Małgorzata Horoszkiewicz.

