GIS o koronawirusie: większość pacjentów zdrowieje

Przeciwko koronawirusowi nie ma na razie szczepionki, ani także specyficznych leków. Leczy się wyłącznie objawowo - mówi Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Ocenia zarazem, że Polska jest przygotowana na tę chorobę.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że koronawirus nie jest śmiertelny dla ludzi, którzy nie mają obciążeń immunologicznych, albo związanych z wiekiem czy innymi współistniejącymi chorobami - wskazuje w poniedziałkowym (24 lutego) wydaniu "Polska Times" Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Zaznacza, że większość pacjentów zdrowieje. Dobrym przykładem są chorzy, którzy byli lub dalej są leczeni w Europie.

Pytany, czy powinniśmy bać się tej choroby, odpowiada, że groźne są wszystkie wirusy, ale przede wszystkim te, na które nie ma szczepień. - Ale powinniśmy też uważać na te, na które możemy się zaszczepić. W wielu przypadkach to od nas samych zależy, czy będziemy zdrowi. Na przykład obecnie trwa sezon grypowy. Mamy ogromna liczbę zachorowań, która z dnia na dzień wzrasta. Nie musielibyśmy chorować, gdybyśmy się zaszczepili - przypomina.

Zwraca jednocześnie uwagę, że przeciwko koronawirusowi nie ma na razie szczepionki, nie ma także specyficznych leków. Leczy się wyłącznie objawowo.

Szef GIS ocenia, że Polska jest przygotowana na tę chorobę. - Wszystko zależy oczywiście od skali zagrożenia - zastrzega.

Z kolei w Polsacie News odniósł się do potwierdzonych już blisko 200 przypadków zakażeń koronawirusem we Włoszech. W tym kraju z powodu wirusa zmarły cztery osoby. Podkreślał, że ważną dla całej Europy informacją jest ustalenie, "jak we Włoszech do tego doszło".

- Słuchałem wypowiedzi ministra zdrowia Włoch, który był dość mocno zdziwiony faktem, że do tej pory, przez te kilkadziesiąt godzin, nie mają "pacjenta zero". Oni muszą w tej chwili muszą w niezwykły sposób wzmóc nadzór epidemiologiczny. Ale przede wszystkim prowadzić dochodzenia epidemiologiczne, jak mogło do tego dojść - mówił Jarosław Pinkas.

Zdaniem szefa GIS, sprawa "pacjenta zero" powinna wkrótce zostać wyjaśniona.