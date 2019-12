GIS: rekomendujemy powszechne szczepienie przeciwko rotawirusom

Doświadczenia innych państw dowodzą, że wprowadzenie szczepień przeciwko rotawirusom do powszechnego programu szczepień daje korzyści zarówno z perspektywy epidemiologii jak i budżetu państwa - wskazują eksperci. W Polsce tego rodzaju profilaktyka mimo apeli lekarzy nie jest refundowana.

Dlatego, jak wyjaśnia Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, Rada Sanitarno-Epidemiologiczna wydała rekomendacje, mówiące o tym, że wszystkie dzieci w Polsce powinny być zaszczepione przeciwko rotawirusom. Jak podkreśla Jarosław Pinkas, infekcję rotawirusową przechodzi niemal każde dziecko do czwartego roku życia, a wśród dzieci do piątego roku życia jest ok. pół miliona zachorowań rocznie.

- Spory odsetek zachorowań kończy się hospitalizacją, co w przypadku małych dzieci może być bardzo groźne. Dlatego szczepienie to rekomendujemy jako powszechne, a nie tylko obejmujące wybrane grupy - komentuje.

Jarosław Pinkas zwraca uwagę, że dzieci odwodnione w wyniku infekcji rotawirusowej wymagają kilkudniowej hospitalizacji, co wpływa także na absencje zawodową ich opiekunów. To wszystko generuje ogromne koszty, sięgające w skali rok miliony.

- Gdyby wprowadzone zostało powszechne szczepienie przeciwko rotawirusom, budżet państwa zaoszczędziłby, poprzez m.in. obniżenie kosztów hospitalizacji i podstawowej opieki zdrowotnej oraz wydatków na leczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych powodowanych przez rotawirusa - dodaje Główny Inspektor Sanitarny.

Ten rodzaj profilaktyki jest rekomendowany przez większość światowych towarzystw naukowych. Samo szczepienie refundowane jest w 13 krajach Unii Europejskiej (w Belgii, Luksemburgu, Austrii, Finlandii, Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Estonii, na Litwie, w Irlandii, we Włoszech oraz Szwecji), a na świecie ponad 80 krajach. Opłacalność inwestycji w ten rodzaj profilaktyki dostrzegają nawet państwa mniej zamożne, jak Tadżykistan (program szczepień uruchomił w 2015 r.) ,czy Afganistan (program szczepień ochronnych realizowany od 2018 r. ).

Więcej: http://www.rynekzdrowia.pl/