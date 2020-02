HIV: szczepionka skuteczna w Azji, ale nie w Afryce

Szczepionka mająca zapobiegać wirusowi HIV okazała się nieskuteczna w Afryce. Prowadzone od 2016 roku w RPA testy zostały wstrzymane w III fazie, około rok przed planowanym końcem eksperymentu. Efekty szczepionki były widoczne natomiast w Azji.

Amerykański National Institute of Allergy and Infectious Diseases w Bethesda w stanie Maryland 3 lutego br. ogłosił niekorzystny rezultat testu. Okresową ocenę skuteczności szczepionki przeprowadził niezależny panel ekspertów - podaje focus.pl.

Przeprowadzona w styczniu br. cząstkowa weryfikacja skuteczności pokazała, że uczestnicy badania zostali zarażeni niezależnie od tego, czy byli szczepieni czy nie. Szczepionka okazała się ”równie skuteczna co placebo”.

Nieudana szczepionka HVTN 702/Uhambo została stworzona z dwóch innych. Jedna to szczepionka oparta na wirusie CNPV, ptasiej ospy. Naukowcy przebudowali go i wprowadzili do niego geny wirusa HIV. Drugi element to szczepionka oparta na pochodzącym z HIV białku mająca wzmocnić reakcję obronną organizmu.

Na testy kliniczne w RPA zdecydowano się po obiecujących wynikach eksperymentów w Tajlandii. Tam tę szczepionkę w fazie III podano 16 tys. osób. Efektem było zmniejszenie infekcji wirusem o 31 proc. (porównanie grupy zaszczepionej do grupy której podano placebo).

Według Bartona Haynes, niezwiązanego z przygotowywaniem HVTN 702/Uhambo, szefa instytutu opracowującego szczepionki dla ludzi w szkole medycznej Uniwersytetu Duke w Durham, w Karolinie Północnej, problemem może być bardziej złożona budowa wirusa dominującego w Afryce w stosunku do tego, którym można zarazić się w Azji.

Więcej: focus.pl