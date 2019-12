HPV: brakuje szczepionek - programy wstrzymane

Samorządy czasowo wstrzymują realizację programów profilaktycznych szczepień przeciwko HPV - informuje "GW".

W całym kraju od dłuższego czasu zauważalny jest brak szczepionek przeciw HPV.

W Radomiu rodzice dziewczynek, które w czerwcu tego roku zostały zaszczepione w ramach miejskiego programu darmowych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, otrzymują SMS-y z informacją, żeby nie przyprowadzać córek na drugą dawkę szczepienia z tego powodu.

Problem z zaszczepieniem na HPV widać też w innych samorządach.

O ograniczonych możliwościach realizacji programu profilaktycznego informuje m.in prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców. W swoim wpisie na Twitterze Tomasz Zieliński zwraca się do resortu zdrowia i inspekcji sanitarnej: "Szczepimy w końcu w Polsce czy sobie odpuszczamy?"

Choć to szczepienia rekomendowane przez sanepid i resort zdrowia, urzędnicy są bezradni. Prowadzą rozmowy z koncernami, ale nie mają prawnych możliwości zmuszenia ich do zwiększenia dostaw - szczególnie jeżeli preparaty nie są na liście refundacyjnej. Firmy farmaceutyczne nie nadążają zaś z produkcją na tyle, by nasycić rynek.

Zapotrzebowanie na szczepionkę przeciwko HPV jest w tym roku około dziesięciokrotnie większe niż w ubiegłych latach - informuje producent szczepionek.

