KE: terapia dla chorych na chłoniaka opornych na wcześniejsze leczenie

Firma Roche ogłosiła, że Komisja Europejska wydała decyzję o warunkowym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu leku polatuzumab wedotyny, stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem w leczeniu dorosłych chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B.

Chodzi o terapię dla chorych z nawrotem choroby lub opornością na wcześniej zastosowane leczenie, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

Polatuzumab wedotyny to pierwsze w swojej klasie przeciwciało sprzężone z lekiem (ADC-antibody drug conjugate) skierowane przeciwko antygenowi CD79b. Antygen CD79b jest obecny na większości limfocytów B (komórek układu odpornościowego), z których wywodzą się niektóre typy chłoniaka w tym DLBCL. W związku z tym jest obiecującym celem prac rozwojowych nad nowymi terapiami.

Polatuzumab wedotyny wiążąc się z antygenem CD79b zmienionych nowotworowo limfocytów B dostarcza do nich lek przeciwnowotworowy (aurystatyna), co prowadzi do ich rozpadu. Wpływ zastosowanej terapii na prawidłowe komórki B jest, jak się uważa, ograniczony do minimum.