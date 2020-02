Koncern: znalezienie leku czy szczepionki na koranowirusa potrwa co najmniej rok

Co najmniej dwanaście koncernów farmaceutycznych na całym świecie pracuje nad skutecznymi sposobami leczenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV. Naukowcy szukają zarówno szczepionki dla zdrowych, jak i leków antywirusowych, które mogłyby pomóc zakażonym.

- To zajmie co najmniej 12 do 18 miesięcy, co oznacza, że w obecnej sytuacji, przynajmniej w Chinach, nie przyniesie to korzyści – twierdzi, cytowany przez Reuters, Thomas Breuer, szef działu szczepionek w GlaxoSmithKline.

Koncerny farmaceutyczne mogą, oczywiście, liczyć na szybszą ścieżkę akceptacji leków (i skrócenie np. obowiązkowych testów) dla osób już zakażonych, niż w przypadku szczepionek. Nawet jednak w przypadku leków wyzwania logistyczne i związane z regulacjami dotyczącymi leków pozostają wyzwaniem.

- Myślę, że prawdą jest, że to nie nastąpi szybko i będzie się wiązało z ryzykownymi dla nas inwestycjami – mówił Reutersowi o pracach nad lekiem szef działu medycznego Gilead Sciences, Merdad Parsey.

Jego zdaniem, w przypadku leku można liczyć jednak na krótsze i mniejsze testy kliniczne niż w przypadku szczepionki. Wyzwaniem jest znalezienie efektywnej terapii i zapewnienia odpowiedniej skali produkcji. Koncern Gilead w przypadku koronawirusa testuje swój preparat remdesivir, który wcześniej zawiódł nadzieje na bycie skuteczną terapią na Ebolę. Co nie oznacza, że nie może być skuteczny w tym przypadku.

WHO nie potwierdziła informacji medialnych o znalezieniu skutecznego leku przez naukowców z Uniwersytetu Zheijang w Chinach, ani o tym, że naukowcy w Wielkiej Brytanii są bliscy przełomu w poszukiwaniu szczepionki.- Nie są znane żadne skuteczne terapie przeciwko 2019-nCoV – skomentował rzecznik WHO, Tarik Jasarevic.

Niektórzy naukowcy sądzą nawet, że epidemia wygaśnie, nim uda się stworzyć skuteczną szczepionkę.

Więcej: https://www.rp.pl/