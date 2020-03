Kontrola masy ciała w codziennej praktyce aptecznej jest możliwa?

Wydawałoby się, że program kontroli masy ciała wprowadzony do aptek skutecznie przyczyniłby się do zwalczania otyłości w społeczeństwie. Jednak najpierw trzeba omówić aspekty, które należy wziąć pod uwagę decydując się na wdrożenie takiego programu.

Farmaceuci są postrzegani jako jeden z najbardziej godnych zaufania sektorów służby zdrowia, do tego są dostępni „na wyciągnięcie ręki”. Wydawałoby się, że program kontroli masy ciała wprowadzony do aptek skutecznie przyczyniłby się do zwalczania otyłości w społeczeństwie. Jednak najpierw trzeba omówić aspekty, które należy wziąć pod uwagę decydując się na wdrożenie takiego programu w aptekach.

Autorka na podstawie amerykańskich doświadczeń wymienia, jakie kroki należałoby podjąć, aby wprowadzić program kontroli masy ciała do codziennej praktyki aptecznej.

Są to np.:

- modyfikacja układu przestrzennego apteki

- zmiany organizacji czasu pracy

- odpowiednie przeszkolenie personelu

- umiejętnie prowadzona kampania promująca świadczenie tej i innych usług z zakresu opieki farmaceutycznej w aptekach ogólnodostępnych.

Kontrola masy ciała w aptece ogólnodostępnej - znaczący krok w walce z otyłością