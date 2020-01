Leki nieonkologiczne mogą zabijać komórki rakowe. Potwierdzają to badania

Wiele znanych od lat leków może mieć również dodatkowe działanie przeciwnowotworowe. Badania testujące tysiące substancji, przeprowadzone w laboratorium Broad Institute of MIT oraz Harvard pokazują, że co najmniej 50 z nich może działać zabójczo na komórki nowotworowe.

Naukowcy wzięli pod lupę 4518 substancji leczniczych. Były to leki stosowane w leczeniu takich chorób, jak cukrzyca, różne stany zapalne, alkoholizm i leki obniżające poziom cholesterolu. Był testowany nawet lek weterynaryjny, używany do zwalczania zapalenia stawów u psów - pisze gazeta.pl.

Jest to największe, jak dotąd, badanie substancji leczniczych w ramach Broad's Drug Repurposing Hub, czyli banku leków i związków, zatwierdzonych przez FDA lub sprawdzonych w badaniach klinicznych. Jest to także pierwszy przypadek - jak piszą autorzy badania - przebadania całej kolekcji leków pod kątem ich przydatności do leczenia nowotworów złośliwych.

Przetestowano wszystkie dostępne związki lecznicze na 578 liniach ludzkich komórek rakowych ze zbiorów Broad's Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE). Wśród testowanych związków odnaleziono prawie 50, które niszczyły wybrane komórki nowotworowe, nie naruszając komórek zdrowych. Przy czym niektóre związki działały w nieoczekiwany sposób.

To odkrycie może przyspieszyć badania nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi lub poszerzyć zastosowanie już istniejących leków na nowe obszary.

Więcej: zdrowie.gazeta.pl