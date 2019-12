Leki z osocza: jakość weryfikowana jest wielokrotnie

Pozyskiwanie osocza odbywa się w Polsce. Mamy całą sieć stacji krwiodawstwa. Natomiast nie ma u nas fabryki zajmującej się frakcjonowaniem osocza, a jeśli jest, to działalność ta jest marginalna - mówi Małgorzata Jaworska z Narodowego Instytutu Leków.

Czy kontrola i standardy jakości leków krwiopochodnych różnią się od tych stosowanych wobec leków powstających w chemicznych laboratoriach? - pyta "Rzeczpospolita". - I tak, i nie - odpowiada Małgorzata Jaworska, ekspert ds. spraw analityki farmaceutycznej w Narodowym Instytucie Leków.

- „Tak” – dlatego że w obu przypadkach potrzebne są badania, które muszą wykazać prawidłowość odpowiednich cech produktu: ile określonych substancji się w nich znajduje, czy zawartość zanieczyszczeń nie przekracza ustalonych limitów, jednym słowem – czy spełnione są wymagania parametrów jakościowych. Ale „nie”, ponieważ leki krwiopochodne, jako pochodzące ze źródeł naturalnych, czyli od dawców, są objęte szczególnym systemem kontroli - wyjaśnia specjalistka.

Wskazuje, że system ten jest jednolity w ramach Unii Europejskiej. Przewiduje, że kontrola jest kilkuetapowa. Najpierw wytwórca kontroluje produkt leczniczy zaraz po wyprodukowaniu, sprawdza, czy spełnia on wymagania specyfikacji. Drugi etap to państwowa kontrola seryjna wstępna.

- Kontrola seryjna wstępna (KSW) polega na przeprowadzaniu badań jakościowych każdej wytworzonej serii produktu krwiopochodnego przed wprowadzeniem go na rynek przez niezależne państwowe laboratorium kontrolne. Każde państwo UE ma takie laboratorium specjalnie wskazane do wykonywania badań produktów krwiopochodnych; w nim następuje ostateczne podjęcie decyzji, czy dana seria produktu może trafić do rąk pacjentów - tłumaczy Małgorzata Jaworska.

Dodaje, że w przypadku produktów krwiopochodnych potencjalne ryzyko dla pacjenta jest większe, ponieważ w grę wchodzą inne czynniki niż te, które występują w przypadku leków pochodzących z syntezy chemicznej.

- Pozyskiwanie osocza odbywa się u nas, na miejscu. W Polsce mamy całą sieć stacji krwiodawstwa, w których od dawców pobiera się krew. Natomiast rzeczywiście na terenie Polski nie ma fabryki zajmującej się frakcjonowaniem osocza, a jeśli jest, to działalność ta jest marginalna - zaznacza ekspertka.

W Polsce natomiast znajduje się laboratorium referencyjne. - Narodowy Instytut Leków pełni rolę służby państwowej w systemie ochrony zdrowia, jest również laboratorium wskazanym w odpowiednich rozporządzeniach do prowadzenia kontroli seryjnej wstępnej - mówi.

Instytut może więc przeprowadzać badania produktów krwiopochodnych, a po ich zakończeniu wydawać odpowiedni certyfikat OCABR, który będzie respektowany przez inne państwa UE.

