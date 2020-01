Łukasz Szumowski: koronawirus na pewno pojawi się w Polsce

Obecnie w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, to jednak tylko kwestia czasu. Podkreśla, że oddziały zakaźne są gotowe na przyjęcie takich pacjentów.

- W tym momencie, w Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Na pewno, prędzej czy później ten wirus się pojawi. Nie ma co zastanawiać się czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie - powiedział w Polsat News szef resortu zdrowia.

- Aby potwierdzić przypadek koronawirusa, trzeba mieć jego szczepy. One przyjadą do Polski w czwartek (30 stycznia-red). - poinformował Łukasz Szumowski. Z kolei później, zgodnie z procedurą próbki pobrane w Polsce powinny być wysłane do dwóch innych laboratoriów w Europie.

Minister poinformował także, że odpowiednie procedury wdrożono na lotniskach, gdzie m.in. ostatnio lądowały samoloty z Pekinu i Szanghaju. - Po pierwsze jest monitorowanie temperatury. Są skanery, które ją mierzą. Poza tym są karty pobytu, wypełniane jeżeli pasażer był w obszarze dotkniętym wirusem - wyjaśnił.

Minister Szumowski dodał, że jak , który - według dotychczasowych danych - był groźniejszy w skutkach.

We wtorek, 28 stycznia, pojawiły się doniesienia o podejrzeniu wystąpienia zarażenia koronawirusem w Polsce. Na niepokojące objawy skarżyła się kobieta, która trafiła na oddział zakaźny szpitala w Łodzi. Kobieta nie jest obywatelką Polski.

Jak poinformowała w środę, 29 stycznia, rzeczniczka wojewody łódzkiego, Dagmara Zalewska, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że to akurat ten typ wirusa w przypadku tej kobiety. - Objawy dla tego wirusa są bardzo charakterystyczne. Tutaj takich objawów nie ma. Pani została objęta nadzorem epidemiologicznym bardziej ze względu na wywiad i fakt odbytych podróży - wskazała w TVN24. Kobieta była w ostatnim czasie w Chinach, ale nie w rejonie Wuhan.

- W tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby to był akurat ten typ wirusa - podkreśliła. Dodała jednak, że badania cały czas trwają. - Jeżeli coś nagłego się wydarzy, to jest ona pod opieką lekarzy. Natomiast nic na to nie wskazuje - mówiła Zalewska.

Więcej: polsatnews.pl, tvn24.pl