Merck: nasze leki nie są zanieczyszczone NDMA

W odniesieniu do ostatnich informacji na temat potencjalnego zanieczyszczenia nitrozoaminą substancji czynnej – chlorowodorku metforminy, produkowanej w Chinach, informujemy, że nie są one związane z żadnym z naszych obecnych leków - podaje firma Merck.

Jak wyjaśnia w komunikacie, chlorowodorek metforminy jest substancją czynną stosowaną w wielu lekach przeciwcukrzycowych wielu firm. Wspomniana substancja czynna jest produkowana przez licznych wytwórców.

- Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że w produktach leczniczych dostarczanych przez Merck, stosujemy wyłącznie chlorowodorek metforminy pochodzący z naszych zakładów produkcyjnych we Francji. Ponadto, na wniosek europejskich instytucji ds. ochrony zdrowia – który został skierowany do wszystkich firm farmaceutycznych w odniesieniu do produktów leczniczych zawierających chlorowodorek metforminy – przeprowadziliśmy dodatkową analizę, która nie wykazała obecności nitrozoaminy (NDMA) w pochodzących z naszych zakładów produkcyjnych seriach substancji czynnej chlorowodorku metforminy, wykorzystanych w procesie wytwarzania leków z grupy Glucophage dostępnych na rynku - podaje firma.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z europejskimi instytucjami ds. ochrony zdrowia, aby w razie potrzeby udzielić wszelkich dodatkowych informacji. Pozostajemy również do dyspozycji lokalnych władz ds. ochrony zdrowia w przypadku jakichkolwiek zapytań w tej sprawie - zaznacza.

Więcej: merckgroup.com