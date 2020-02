Mukowiscydoza: eksperci chwalą metody leczenia, ale potrzebna jest jeszcze długa lista zmian

Pacjenci chorzy na mukowiscydozę w Polsce pilnie potrzebują specjalistycznych ośrodków leczniczych, domowej rehabilitacji i antybiotykoterapii dożylnej, refundacji niezbędnych preparatów wspomagających leczenie, a także budzącego nadzieje leczenia przyczynowego - wskazują eksperci.

Jak wyjaśnia prof. Henryk Mazurek, kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój, mukowiscydoza to choroba uwarunkowana genetycznie. Choroba jest dziedziczona autosomalnie recesywnie. Rodzice są nosicielami wadliwego genu, a choruje statystycznie jedna czwarta ich potomstwa.

Skomplikowana choroba wielonarządowa

- Choroba polega na zaburzeniu transportu w obrębie kanałów jonowych komórek nabłonkowych. W związku z tym zaburzenie pojawia się wszędzie tam, gdzie występują tego typu komórki, czyli przede wszystkim w nabłonku układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Dolegliwość wpływa też na funkcjonowanie gruczołów potowych, co ma znaczenie przede wszystkim diagnostyczne - podkreśla ekspert.

I dodaje: - W efekcie zmian chorobowych pojawiają się problemy w funkcjonowaniu układu oddechowego i pokarmowego, co jest związane z niedostatecznym uwodnieniem wydzieliny, która tam się pojawia. I tak w układzie oddechowym gęsty śluz powoduje utrudnienie oczyszczania, co w konsekwencji prowadzi do zalegania wydzieliny, nadkażenia bakteryjnego i przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych. Z kolei w przewodzie pokarmowym dochodzi do zaburzenia pasażu jelit, a także transportu w obrębie trzustki. Ta ostatnia dolegliwość prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego trzustki i najpierw do niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki, a wraz z upływem lat - do niewydolności wewnątrzwydzielniczej, czyli cukrzycy.

- Obraz kliniczny jest zdominowany we wczesnym dzieciństwie przez nawrotowe i przewlekłe infekcje dróg oddechowych oraz zaburzenia wchłaniania. Na szczęście od 2009 roku jest powszechnie wykonywane w Polsce badanie przesiewowe, dzięki któremu diagnozowani są niemal wszyscy pacjenci z mukowiscydozą. Umożliwia to wczesne wprowadzenie suplementacji enzymatycznej i leczenia oddechowego a także monitoring chorych - wyjaśnia prof. Mazurek.

Wskazuje, że mukowiscydoza zdarza się raz na niespełna 5 tysięcy urodzeń. Na tej podstawie szacuje się, że w Polsce żyje około dwa tysiące chorych.

Trudne diagnozy