MZ: 16 przypadków koronawirusa w Polsce

Na dzień dzisiejszy mamy 16 potwierdzonych przypadków koronawirusa - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Oczekujemy, że ten przyrost w najbliższych dniach będzie bardzo szybki - dodał.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zorganizował konferencję, na której poinformował o kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce.

- Mamy formalnie potwierdzone już 16 przypadków zarażenia koronawirusem. wiemy, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, ponad 4 tys. objętych kwarantanną domową - poinformował w poniedziałek, 9 marca, minister zdrowia.

- Widzicie państwo, że te cyfry rosną i musimy w najbliższych dniach się przygotować, bo oczekujemy, że w Polsce ten przyrost w najbliższych dniach będzie bardzo szybki. To wynika z działania wirusa, że rozprzestrzenia się on wśród pacjentów - podkreślił minister.

Jak dodał, "we wszystkich krajach ten wzrost był bardzo gwałtowny w pierwszych dniach, gdy te dane przekraczały liczby dwucyfrowe, czyli powyżej 10 osób".

- Działamy przygotowując szpitale na przyjęcie większej liczby osób z zarażeniem koronawirusem. Działamy w zakresie liczby łóżek zakaźnych i gotowości szpitali do zwiększenie liczby łóżek, gotowości wojewodów do przekształcenia niektórych szpitali w szpitale jednoimienne, zakaźne, do zwiększenia bazy respiratorowej i łóżek intensywnych w szpitalach, gdzie są łóżka zakaźne bądź określeniu, które oddziały intensywne będą pełnić funkcje oddziałów leczących pacjentów z koronawirusem - poinformował Łukasz Szumowski.

