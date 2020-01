MZ zamówiło testy wykrywające wirusa z Wuhan

Zakupiliśmy testy wykrywające koronowirusa z Wuhan - poinformował minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Jak zaznaczył, osoby z podejrzeniem choroby będą mogły być skutecznie diagnozowane.

Jak wyjaśnił Łukasz Szumowski na antenie TVP1, to firmy farmaceutyczne odpowiadają za tworzenie testów na koronawirusy.

- Bo to jest nowy wirus. Po poznaniu jego składu firmy zaczęły produkować testy. Zakupiliśmy je. Właśnie dochodzą. Będą w Polsce dzisiaj lub jutro – podał minister zdrowia. Tym samym osoby z podejrzeniem koronawirusa będą mogły być skutecznie diagnozowane na terenie naszego kraju, a laboratoria nie będą musiały wysyłać próbek do innych państw.

Minister zdrowia zaznaczył, że jak do tej pory w Polsce nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku koronawirusa. – Testy na koronawirus są zakupione, w drodze do Polski – dodał.

Minister zdrowia odniósł się także do tematu maseczek ochronnych, których brakuje w polskich aptekach. – Jeżeli jesteśmy chorzy to zakładamy maseczkę, by nie zarażać. Ludzie zdrowi nie muszą chodzić w maseczkach. Pamiętajmy o higienie – zaapelował Szumowski.

