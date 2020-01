Naukowcy opracowali bandaż wspomagający gojenie

Naukowcy stworzyli innowacyjny bandaż wspomagający gojenie. Jego atutem jest też to, że jest bardzo łatwy do usunięcia. Nowy bandaż o niezwykłych właściwościach powstał przy okazji badań, które miały zupełnie inny cel.

Profesor Dimos Poulikakos z ETH Zurich, wspólnie z naukowcami ze swojej grupy oraz uczonymi z Uniwersytetu w Singapurze testowali różne materiały superhydrofobowe do stosowania w pompach krwi i powiązanych urządzeniach. Okazało się, że jeden z materiałów wykazał pewne nieoczekiwane właściwości - nie tylko "odpychał" krew, ale także stymulował proces krzepnięcia. Chociaż z tego powodu materiał nie nadaje się do stosowania w pompach krwi, naukowcy wywnioskowali, że idealnie nadaje się do bandaży.

"Odpychanie" krwi i stymulowanie procesu krzepnięcia to dwie różne właściwości, które są pożądane w opracowywanych bandażach. Do tej pory nie udało się stworzyć materiału posiadającego obie właściwości.

Naukowcy wzięli konwencjonalną gazę bawełnianą i pokryli ją nowym materiałem - mieszanką silikonu i nanowłókien węglowych. W testach laboratoryjnych wykazano, że krew, która weszła kontakt z opatrunkiem skrzepła w zaledwie kilka minut. Niestety, nie jest jasne, dlaczego innowacyjny materiał tak doskonale stymuluje proces krzepnięcia, więc niezbędne są dalsze badania.

Dodatkowo innowacyjny materiał ma działanie przeciwbakteryjne, ponieważ nie przyczepiają się one do powierzchni opatrunku. Potencjalne obszary zastosowania są ogromne - od chirurgii, po plastry codziennego użytku.

