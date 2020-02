NIA ws. koronawirusa: farmaceuci otrzymają materiały informacyjne

Materiały informacyjne zostaną przekazane farmaceutom - podaje NIA (Fot. Archiwum)

Do końca tygodnia potrzebne materiały informacyjne będą przygotowane i po akceptacji MZ i NIA zostaną wysłane do Izb w celu dystrybucji do farmaceutów - poinformował Michał Byliniak, wiceprezes NRA odnosząc się do spotkania z resortem zdrowia w sprawie koronawirsa.

W środę, 26 lutego, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie ministra Łukasza Szumowskiego z prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbietą Piotrowską - Rutkowską. Celem było ustalenie wytycznych dla farmaceutów, jak mają postępować z pacjentami, którzy pytają o wirus COVID-19. Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, Mikołaj Konstanty na Twitterze skierował zapytanie do ministra: "Szanowny Panie Ministrze, chciałbym wyrazić się jasno, w monecie wybuchu epidemii koronawirusa miejscem pierwszych konsultacji i pomocy nie będą SORy czy oddziały zakaźne, bo te zapełnią się w ekspresowym tempie, tym miejscem będą właśnie apteki, mam więc pytanie o materiały, procedury i pomysł na zabezpieczenie aptek, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy apteki z powodu zakażenia personelu się zamkną! Kraje UE mają procedury i materiały informacyjne dla pacjentów, a my?" - Zgodnie z ustaleniami do końca tygodnia potrzebne materiały będą przygotowane i po akceptacji MZ i NIA zostaną wysłane do OIA w celu dystrybucji do farmaceutów. Bardzo mocno pracujemy nad wsparciem pacjentów i farmaceutów w tym zakresie aby w razie "W" wszyscy wiedzieli co robić - poinformował Michał Byliniak, wiceprezes NRA.

