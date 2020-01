NIL w sprawie upublicznienia treści badania dot. suplementów

Czujemy się zobligowani, by wyniki badań konkretnych suplementów diety przedstawić w pierwszej kolejności ich producentom, podmiotom odpowiedzialnym - mówi Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków odnośnie kwestii ujawnienia pełnej treści raportu z przeprowadzonych przez NIL badań.

Narodowy Instytut Leków na początki stycznia poinformował, że przebadał ok. 50 najbardziej popularnych suplementów diety sprzedawanych w aptekach. W co czwartym wykryto istotne nieprawidłowości - przypomina portal mzdrowie.pl.

Wynikami badań zainteresował się Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI), który postuluje o udostępnienie raportu z badań przeprowadzonych przez NIL.

"U Głównego Inspektora Sanitarnego notyfikowano 14 tys. suplementów diety. Badaniu poddano jedynie 50 produktów, nie wiemy nawet, według jakich kryteriów zostały wybrane. Na tej podstawie w świat poszła medialna wieść, że co czwarty badany produkt jest niewłaściwy. Badania nie zostały opublikowane ani udostępnione nam w żaden inny sposób" – powiedziała prezes Ewa Jankowska.

Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, odpowiada: – W pierwszej kolejności chciałabym wyjaśnić, że przeprowadzone przez nas badania nie dotyczyły losowo wybranych produktów. Zwróciliśmy się do renomowanej firmy analitycznej o przekazanie nam listy stu najlepiej sprzedających się na rynku suplementów diety. I z tej listy wybraliśmy 50 produktów przeznaczonych do badania. Próbki zebraliśmy kupując wytypowane do badań produkty w aptekach - wskazała.

Zaznaczyła, że NIL przeprowadził badania w ramach własnego programu badawczego. - Czujemy się zobligowani, by wyniki badań konkretnych produktów przedstawić w pierwszej kolejności ich producentom, podmiotom odpowiedzialnym. Robimy to, i będziemy robić krok po kroku, jesteśmy w trakcie tego procesu. Chcemy poprosić o wyjaśnienia, starać się wyciągać wnioski, chcemy współpracy producentów. Dopiero gdy zakończymy etap rozmów z zainteresowanymi podmiotami odpowiedzialnymi, zniknie przeszkoda dla upublicznienia pełnej treści raportu z naszych badań – mówi Anna Kowalczuk.

