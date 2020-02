Pacjenci w badaniach klinicznych: ruszyła strona www stworzona przez ABM

Rusza strona pacjentwbadaniach.abm.gov.pl, stanowiąca wiarygodne źródło informacji o badaniach klinicznych oraz wszystkich związanych z nim procedurach - informuje Agencja Badań Medycznych.

Pacjenci często zastanawiają się, skąd wiadomo, że przepisane przez lekarza leki zadziałają, że są bezpieczne, w jakiej dawce i jak często powinny być przyjmowane i skąd pojawiły się informacje o działaniach niepożądanych wypisanych w ulotce przylekowej.

Odpowiedzi na te pytania poznaje się podczas przeprowadzania badania klinicznego, czyli w procesie, w którym cząsteczka nie będąca jeszcze lekiem zarejestrowanym i dopuszczonym do stosowania, oceniana jest pod względem bezpieczeństwa i skuteczności leczenia.

Serwis Pacjentwbadaniach został stworzony przez Agencję Badań Medycznych we współpracy z partnerami (m.in. URPL, INFARMA, Krajowi Producenci Leków) i uczestnikami rynku badań klinicznych.

Celem serwisu jest przedstawienie badań klinicznych wraz z najważniejszymi informacjami pomagającymi pacjentom oraz ich rodzinom w podjęciu decyzji o udziale w badaniu oraz w trakcie trwania badania klinicznego.

Jak czytamy na stronie, na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczny spadek rejestrowanych badań klinicznych w Unii Europejskiej . Jest to związane z odpływem badań klinicznych na inne kontynenty. W Polsce przez ostatnie 10 lat liczba rejestrowanych badań utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 400 badań rocznie. W 2014 roku liczba rejestrowanych badań spadła poniżej 400. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zarejestrował wtedy 396 badań. W roku 2016 było już 458, w 2017 roku - 453 badania, w 2019 roku - 603 badania (źródło URPL). Obecnie na świecie prowadzi się ponad 328 tyś. badań klinicznych w 209 krajach w tym ok. 52 tyś. badań z aktywną rekrutacją (ok. 30 tyś. w Europie).

W Polsce rejestruje się głównie badania III fazy (ponad 50%) i II fazy (ponad 30%). Niewiele badań prowadzonych jest w I fazie, choć w ostatnich dwóch latach ich liczba wzrosła. Ponad 20 proc. zarejestrowanych badań dotyczy onkologii. Inne dziedziny medycyny, w ramach których rejestrowane są badania kliniczne w Polsce, to: neurologia, kardiologia, diabetologia, reumatologia i pulmonologia. Rocznie do badań włączanych jest ponad 30 tys. pacjentów.

Więcej: pacjentwbadaniach.abm.gov.pl