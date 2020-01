Pneumokoki: nowa, skuteczniejsza szczepionka może trafić do PSO

Prawdopodobnie już w najbliższym czasie Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję, czy najnowsza i bardziej skuteczna niż dotychczasowe szczepionka przeciwko pneumokokom znajdzie się w obowiązkowym programie szczepień ochronnych.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Gazeta Polska Codziennie, działający przy Ministerstwie Zdrowia Zespół ds. Szczepień Ochronnych jednogłośnie zarekomendował ministrowi dopuszczenie do PSO – szczepionki PCV13 zawierającej serotypy pneumokoka 3, 14 i 19A.

Według najnowszego raportu Narodowego Instytutu Leków w Polsce za wystąpienie zakażeń pneumokokowych prowadzących do poważnych powikłań i zgonów u dzieci odpowiadają najczęściej właśnie te serotypy (odmiany).

W ocenie gazety, to może być przełom w profilaktyce przeciw tej groźnej chorobie, bowiem dotychczas stosowana w PSO (bezpłatna) szczepionka, tzw. 10-walentna – PCV10, nie zwalcza powyższych trzech serotypów.

Prawdopodobnie do końca lutego Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyda rekomendację co do dopuszczenia do PSO szczepionki PCV13.

