Pojawienie się u nas koronawirusa 2019-nCoV nie będzie katastrofą. A gdyby dotknęła nas wielka epidemia...

To co wiemy o koronawirusie 2019-nCoV wskazuje, że jest to relatywnie łagodny wirus. Szansa na to, że się rozprzestrzeni poza Chiny wydaje się także być nieduża. To, że pojawiły się pojedyncze przypadki chorych w innych regionach świata, to efekt przywleczenia choroby właśnie z Chin - ocenia prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych.

Eksperci przekonują, że Polska od lat ma stabilną sytuację epidemiologiczną. Nawet, gdy nie tak dawno inne państwa walczyły z odrą, u nas ten problem - chociaż też istniał - to przybrał zdecydowanie mniejszą skalę. Za sprawą koronawirusa 2019-nCoV atakującego w Chinach, w mieście Wuhan i stwierdzonego już u pacjentów w Europie nasze społeczeństwo poczuło się zagrożone. Pojawiły się obawy, czy jesteśmy przygotowanie na wybuch wielkich epidemii. Minister zdrowia Łukasz Szumowski uspokaja, że pojawienie się w kraju koronawirusa 2019-nCoV nie będzie katastrofą, tragedią, ani czymś nadzwyczajnym. - Nasz system jest przygotowany na otoczenie opieką zwiększonej grupy chorych zakaźnie. Mamy listę oddziałów zakaźnych, potrzebnej aparatury, opracowane procedury postępowania w takich przypadkach - zapewnia. 10 oddziałów zakaźnych - izolacyjnych

Faktem jest jednak, że w Polsce kurczy się kadra lekarzy chorób zakaźnych, a młodzi lekarze nie chcą się specjalizować w tej dziedzinie. Obecnie na wizytę u zakaźnika czeka się nawet rok. Chociaż podjęto działania w celu zainteresowania chorobami zakaźnymi lekarzy kończących studia, poprawa pod względem liczby lekarzy wybierających tę specjalizację jest niewielka. W efekcie co roku niewykorzystana pozostaje duża pula miejsc rezydenckich tej specjalności. Jak mówi nam prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, w kraju mamy 10 oddziałów izolacyjnych zakaźnych dla najbardziej groźnych sytuacji. Ale - jak przekonuje - większość szpitali ma jednak izolatki i systemy umożliwiające otoczenie potrzebną opieką pacjentów chorych zakaźnie. Tam mogliby też trafić chorzy, zarażeni koronawirusem 2019-nCoV, gdy pojawi się w kraju. - To co wiemy o koronawirusie 2019-nCoV wskazuje, że jest to relatywnie łagodny wirus. Szansa na to, że się rozprzestrzeni poza Chiny wydaje się także być nieduża. To, że pojawiły się pojedyncze przypadki chorych w innych regionach świata, to efekt przywleczenia choroby właśnie z Chin. Oczywiście widzimy, że sytuacja jest dynamiczna i nie ma obecnie możliwości jej zatrzymania. Obserwujemy czy wirus będzie dalej transmitował - ocenia konsultant krajowy w dz. chorób zakaźnych.

