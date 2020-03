Polski zakażony pacjent był w miejscu, gdzie są ogniska COVID-19

W mediach publikowane są dalsze szczegóły dotyczące pierwszego polskiego pacjenta zakażonego Covid-19. Wiadomo, że był na karnawale w zachodnich Niemczech - w miejscu, gdzie są ogniska koronawirusa. Do kraju wrócił autokarem. Po przyjeździe poczuł się gorzej, miał kaszel i gorączkę.

W środę, 4 marca, podczas konferencji minister zdrowia ogłosił, że w Szpitalu Uniwersyteckim na oddziale zakaźnym w Zielonej Górze przebywa pierwszy pacjent, u którego w Polsce wykryto koronawirusa.

Wiadomo, że jest to mężczyzna. Jak podaje ministerstwo, jego stan jest dobry. Pacjent nie znajduje się w tzw. grupie ryzyka. Nie wiadomo, ile ma lat. Był na karnawale w zachodnich Niemczech - w miejscu, gdzie są ogniska koronawirusa. Do kraju wrócił autokarem. Po przyjeździe poczuł się gorzej, miał kaszel i gorączkę.

Ze względu na objawy grypopodobne zgłosił się telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu. - Procedura zadziałała właściwie. Lekarz stwierdził, że ryzyko zarażenia jest spore. Poinformowano służby sanitarne, które również uznały, że prawdopodobieństwo zarażenia jest duże. Pacjenta przewieziono do szpitala karetką dedykowaną do tego celu - mówił podczas konferencji Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Jak podaje PAP, w Niemczech do wtorku (3 marca) wykryto 196 przypadków zakażenia koronawirusem. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych.

Podległy rządowi federalnemu Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie, odpowiedzialny za zapobieganie i kontrolę chorób, przekazał, że zachorowania na Covid-19 potwierdzono w 13 spośród 16 krajów związkowych. Najwięcej, bo 103 przypadki, odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, w Bawarii na południowym wschodzie stwierdzono 37 infekcji, w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie - 28, w Hesji w środkowej części kraju - 12, w pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.

Większość pacjentów ma łagodne objawy. Berliński instytut podał także, że w przeważającej większości przypadków zainfekowani mieli wcześniej kontakt z innymi zakażonymi albo przebywali na obszarach zwiększonego ryzyka, gdzie już wcześniej potwierdzono występowanie wirusa.