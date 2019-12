Preparaty z magnezem - jak wybrać odpowiedni magnez na zimę

Magnez jest jednym z najczęściej stosowanych suplementów diety. Wiele mówi się na temat jego niedoborów oraz potencjalnych skutków ubocznych wynikających z hipomagnezemii. Na rynku mamy do dyspozycji cały wachlarz preparatów magnezu. Jakie preparaty są najskuteczniejsze?

Indywidualne potrzeby a dobór magnezu

Indywidualne potrzeby związane z niedoborem magnezu są bardzo różne. Jednym ze wskazań do stosowania preparatów magnezu jest hipomagnezemia, czyli jego zbyt niski poziom w organizmie. Sprawy nie ułatwia fakt, że symptomy, które towarzyszą niedoborowi magnezu są niecharakterystyczne i często postawienie trafnej diagnozy bez wykonania badań laboratoryjnych nie jest możliwe.

Uczucie lęku, złe samopoczucie, rozdrażnienie, ciągła senność, czy nawet zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego – wszystkie te objawy mogą być właśnie związane z niedoborem magnezu. Hipomagnezemia może również pretendować do tak poważnych chorób jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, czy nawet wystąpienia zespołu metabolicznego.

Wymienione symptomy, czy też konsekwencje hipomagnezemii są poważne i zazwyczaj występują przy znacznych niedoborach tego pierwiastka. Pierwsze objawy hipomagnezemii często są jednak zupełnie inne – pojawiają się kurcze mięśniowe, drganie powiek czy uczucie ciągłego zmęczenia. Warto także wspomnieć, że osoby zmagające się z niektórymi schorzeniami oraz zażywające określone leki narażone są na zwiększone ryzyko niedoboru magnezu.

Terapia których chorób związana jest z niedoborem magnezu? To między innymi choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w której wykorzystuje się popularne inhibitory pompy protonowej (IPP), mogące powodować hipomagnezemię. Kolejnym, często występującym schorzeniem układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze i stosowane w jego terapii diuretyki tiazydowe czy pętlowe mogą powodować niedobór magnezu. Okazuje się jednak, że te często występujące schorzenia to nie jedyna przyczyna zbyt niskiego poziomu magnezu w organizmie. To także efekt uboczny stosowania środków z grupy antybiotyków takich jak amikacyna czy tobramycyna.

Trudno zatem dokładnie powiedzieć jakie są indywidualne potrzeby związane z zażywaniem magnezu – suplementację powinny rozważyć przede wszystkim osoby, które stosują wyżej wymienione leki lub zmagają się z chorobami, które mogą mieć związek z niedoborem magnezu.

Preparaty z magnezem – jaki wybrać?