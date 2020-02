Psychiatria. Nastoletnia depresja: żyjemy w świecie samooszukiwania się, fałszowania rzeczywistości

Dzieciństwo i okres dorastania, to okres kształtowania naszej tożsamości. Uczenia się relacji interpersonalnych. Kiedy pozostawiamy dzieci w samotności, nie można wychować dorosłego, który będzie wiedział, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach stresowych, jak się komunikować, żeby wiedział, że może mówić o swoich problemach.

- Statystyki epidemiologiczne nie wskazują na to, że wzrosła liczba przypadków depresji i że mamy jej epidemię. Wzrosło natomiast coś innego – zagrożenie reakcjami kryzysowymi o charakterze autodestrukcyjnym, usiłowań samobójczych, zaburzeń zachowania i podejmowania prób ucieczkowych. Ta ucieczka to równie często ucieczka w używki, zaburzenia jedzenia, samouszkodzenia – mówił prof. Janusz Heitzman, z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, podczas spotkania odbywającego się w ramach 14. edycji ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji (4 lutego br.).

W ocenie profesora, świat dorosłych nie jest przygotowany do radzenia sobie z problemami młodych ludzi: - Rodzice nie potrafią rozmawiać z dziećmi. Rozmawiają o dzieciach, przy dzieciach. Problem komunikacji, właściwych relacji rodzicielskich jest często przyczyną rozwijania się sytuacji kryzysowych, podbijanych sytuacjami w szkole, skutkujących odrzuceniem, co może powodować tylko negatywne emocje braku szacunku dla siebie i poczucie całkowitej bezradności, osamotnienia. Stąd bardzo bliska droga do wołania o pomoc, w taki sposób, który czasami jest niezwykle ekspresyjny: od samouszkodzeń po próby samobójcze.

Problemem współczesnej rodziny jest brak czasu i to dzieci poważnie odczuwają. Zostają same, mają poczucie odrzucenia, izolacji, pozostawienia samymi sobie z nierozwiązywalnymi problemami, choćby relacji rówieśniczych, których nie potrafią same zrozumieć i ich rozwiązać.

Problemem rodziny jest przede wszystkim to, że nie umie dziecku okazać solidarności w sytuacji, gdy ujawnia zaburzenia zachowania, staje się problemem dla szkoły i przez to staje się problemem dla rodziców. Wtedy rodzice mówią: „jesteś moją porażką. Dlaczego ty taki jesteś?”

Naturalną potrzebą dziecka jest potrzeba wsparcia i opieki. Jeżeli dziecko postrzega siebie jako porażkę swoich rodziców, to znaczy, że jest osamotnione, odrzucane. Właśnie pozostawienie samym sobie nastolatki najczęściej wskazują jako przyczynę próby odebrania sobie życia.