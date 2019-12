Rak jelita grubego: program lekowy wymaga pewnych zmian

Do programu lekowego w leczeniu raka jelita grubego włączono Lonsurf (triflurydyna w skojarzeniu z tipiracylem) - długo wyczekiwaną terapię, która umożliwiła chorym dostęp do leczenia w tzw. III i IV linii - przypominają eksperci. Program wymaga jednak pewnych zmian - wskazuje Szymon Chrostowski.

To bardzo ważna zmiana - przybliża polski standard leczenia raka jelita grubego do zaleceń europejskich. Drugą zmianą są tzw. „wakacje od chemioterapii”. Oznacza to, że przy leczeniu paliatywnym chorych zmagających się z rakiem jelita grubego, chemioterapia pierwszego rzutu w połączeniu z lekami celowanymi nie musi być kontynuowana w pełnym składzie aż do momentu progresji choroby.

Jednocześnie liczne badania kliniczne potwierdzają, że skrócenie stosowania chemioterapii jest możliwe bez znaczącego zmniejszenia jej skuteczności, o ile przerwane leczenie zostanie wznowione w przyszłości. Jednak coraz częściej eksperci mówią o jeszcze jednej koniecznej korekcie istniejącego programu lekowego w zakresie pierwszej linii leczenia.

Lekarz powinien mieć więcej opcji wyboru

Zmiana ta dotyczy pierwszej linii leczenia celowanego anty-EGFR (panitumumab). Obecna konstrukcja programu lekowego zawiera pozamerytoryczne ograniczenie stosowania panitumumabu tylko i wyłącznie w połączeniu z chemioterapią w schemacie FOLFOX, podczas gdy lek zarejestrowany jest do stosowania zarówno z chemioterapią typu FOLFOX, jak i FOLFIRI. Polski lekarz nie ma takiej możliwości.

Sytuacja ta ma konkretne konsekwencje - narzuca sposób leczenia w drugiej linii, np. zastosowanie panitumumabu zgodnie z brzmieniem programu lekowego w pierwszej linii terapii uniemożliwia w razie wznowy podanie bewacyzumabu, znanego leku antyangiogennego w drugiej linii leczenia.

Gdyby lekarz miał możliwość swobodnego wyboru leczenia, w zależności od potrzeb pacjenta, jego staniu zdrowia oraz rokowań rozwoju choroby, mógłby decydować w połączeniu z którym schematem leczenia (FOLFOX/FOLFIRI) zastosować panitumumab. Im więcej opcji terapeutycznych, tym większa szansa na lepszą jakość i dłuższe życie pacjentów. Postulowana zmiana nie wiąże się z wyższymi kosztami dla budżetu NFZ.