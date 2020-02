Rak piersi: lek z pozytywną rekomendacją prezesa AOTMiT

Prezes AOTMiT, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uznał za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku rybocyklib.

Rekomendacja dotyczy rozszerzenia obecnie finansowanego programu lekowego B.9. „Leczenie raka piersi”.

Dowody naukowe przedstawione we wniosku wykazują istotne statystycznie wydłużenie przeżycia wolnego od progresji choroby, wydłużenie przeżycia całkowitego, ogólną odpowiedź na leczenie. Aktualne wytyczne wskazują, że schematy oparte na inhibitorach CDK 4/6 (w tym m.in. rybocyklibie), są preferowanymi opcjami leczenia w populacji pacjentek określonej w ww. wniosku refundacyjnym.

W rekomendacji prezesa AOTMiT przeczytać można m.in., że badania przedstawione we wniosku refundacyjnym wykazują istotną statystycznie przewagę schematu leczenia rybocyklib (RBC) + fulwestrant (FLV) w porównaniu do terapii fulvestrantem FLV w odniesieniu do: wydłużenia przeżycia wolnego od progresji choroby niezależnie od linii leczenia, wydłużenia przeżycia całkowitego, ogólnej odpowiedzi na leczenie.

Rybocyklib jest aktualnie zatwierdzony w Unii Europejskiej w leczeniu kobiet chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych, bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu, lub u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne.