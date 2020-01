Rola farmaceuty w farmakoterapii padaczki

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska publikuje pracę poglądową na temat farmakoterapii padaczki autorstwa mgr. farm. Barbary Bernatowicz.

Na całym świecie żyje co najmniej 65 milionów ludzi cierpiących na epilepsję, co czyni ją jedną z najczęstszych chorób neurologicznych na świecie. Jest przewlekłą, niezakaźną chorobą mózgu, która dotyka ludzi w każdym wieku.

Jak wskazuje autorka pracy, leczenie jest w tym przypadku procesem długotrwałym. Najczęściej stosuje się leczenie farmakologiczne, czyli podawanie leków przeciwpadaczkowych, co nie leczy przyczyny choroby, a jedynie zapobiegają wystąpieniu napadów padaczkowych. U około ok. 60 % chorych po zastosowaniu odpowiednio dobranego leku można uzyskać całkowite ustąpienie napadów padaczkowych, a u ok. 20% chorych - znaczne zmniejszenie ich liczby.

Czasami skuteczne zahamowanie napadów padaczkowych uzyskuje się dopiero po kilku próbach z różnymi lekami. Skuteczność leczenia zależy w dużym stopniu od przestrzegania dawki leku oraz pory jej przyjmowania przez pacjenta.

W chwili obecnej znanych jest wiele leków przeciwpadaczkowych. Wśród nich są leki stosowane od wielu lat, ale także leki nowe. Nie oznacza to, że leki nowe są lepsze lub skuteczniejsze od starych.

Jak czytamy, efekt działania leków przeciwpadaczkowych wymaga pewnego czasu, nawet kilku tygodni, od wprowadzenia pełnej dawki leku. Zbyt szybkie wprowadzenie pełnej dawki leku może być przyczyną wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych, w tym także groźnych dla życia. Z kolei zbyt szybkie odstawienie leków może być przyczyna zwiększenia ilości napadów aż do stanu padaczkowego włącznie.

