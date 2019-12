Stan zapalny sygnałem ostrzegawczym przed demencją?

Biomarkery stanu zapalnego mogą pomóc poprawić przewidywanie demencji - twierdzi naukowiec (Fot. Archiwum)

Stan zapalny zidentyfikowano jako przyczynę wielu chorób neurologicznych. Urazowi mózgu, który predysponuje go do otępienia, niezależnie od tego, czy jest spowodowany naczyniowym uszkodzeniem mózgu, proteinopatią Alzheimera, czy urazem głowy, towarzyszy reakcja neurozapalna - twierdzi dr Matthew Pase z Florey Institute for Neuroscience and Mental Health w Melbourne w Australii.

Nowe badania, w których wzięło udział 4700 uczestników, miały na celu zbadanie związku między markerem zapalnym we krwi (sCD14) a otępieniem. "W jednym badaniu ich średni wiek wynosił 69, a w drugim 72. W obu badaniach naukowcy zmierzyli sCD14 w osoczu we krwi uczestników z góry. W jednym badaniu wykonali badanie MRI mózgu i testy poznawcze w ciągu pierwszego roku, a drugą serię testów po 7 latach. Przebadali również uczestników z powodu demencji przez średnio 9 lat. W drugim badaniu zespół wykonał pierwszy MRI mózgu w ciągu 3 lub 4 lat od włączenia oraz drugi MRI około 5 lat później" - opisuje wprost.pl. Naukowcy odkryli, że wyższy poziom sCD14 był związany z uszkodzeniem mózgu i starzeniem się, a także ze spadkiem funkcji poznawczych. Jak twierdzi dr Matthew Pase, oprócz biomarkerów choroby Alzheimera (tj. amyloidu i tau), biomarkery stanu zapalnego i uszkodzenia neuronów mogą pomóc poprawić przewidywanie demencji klinicznej. Więcej: wprost.pl

