Szpital: pacjent z COVID-19 to przypadek modelowy

To jest taki pacjent zero, ale świetnie uświadomiony. Wszystkie procedury od początku do końca zostały wykonane - przekonuje kierownik oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze, w którym przebywa mężczyzna zakażony koronawirusem.

Lubuski sanepid poinformował o procedurach, jakie wdrożono po tym, jak u pacjenta przebywającego w zielonogórskim szpitalu stwierdzono koronawirusa. Był na karnawale w zachodnich Niemczech (w Nadrenii Północnej-Westfalii) - w miejscu, gdzie są ogniska zarażeń. Niemcy informowali, że w powiecie Heinsberg w Nadrenii Północnej-Westfalii wirusa wykryto u co najmniej 68 osób.

Kwarantanną objęte są w sumie cztery osoby. Dwie z nich miały bezpośredni kontakt z mężczyzną. To jego bliscy.

Jak podaje portal, chory wracał autobusem międzynarodowym z Niemiec. Wysiadł w Świecku, gdzie przesiadł się do auta, którym dojechał do domu.

- Mamy listę pasażerów. Nie ma tam lubuszan - powiedziała Dorota Konaszczuk, lubuski wojewódzki inspektor sanitarny.- To osoby z różnych miast Polski - doprecyzował wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Teraz służby sprawdzają, którzy z pasażerów autobusu mieli bezpośredni kontakt z chorym, a którzy dosiedli się na kolejnych przystankach.

Lista dopiero jest weryfikowana, bo przy pierwszym wywiadzie epidemiologicznym chory nie poinformował, że na terenie Niemiec poruszał się autokarem. Tę informację przekazał dopiero podczas pogłębionego wywiadu.

Informacja o wykrytym koronawirusie u mężczyzny trafiła także do Niemiec, skąd pacjent przyjechał. Wszystko po to, by kwarantanną objąć również mieszkającą tam jego rodzinę.

Kierownik klinicznego oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze Jacek Smykał podczas konferencji prasowej w szpitalu w Zielonej Górze ocenił, że pacjent przebywający w szpitalu to "przypadek modelowy". - To jest taki pacjent zero, ale świetnie uświadomiony. Wszystkie procedury od początku do końca zostały wykonane. Pacjent dostał od nas wynik badania, ma zadzwonić, przesłać ten wynik do Niemiec, tam gdzie jest jego rodzina. W Niemczech właściwe służby sanitarne już przeprowadziły izolację tej całej rodziny i będą wykonywać badania - powiedział Smykał.

