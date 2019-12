Tabletki antykoncepcyjne działają destrukcyjnie na mózg?

Specjaliści już od dłuższego czasu przeprowadzają badania mające na celu wyjaśnienie dokładnego wpływu tabletek antykoncepcyjnych na organizm ludzki. Kolejne badanie naukowców wskazuje, że mają destrukcyjny wpływ na mózg.

Wyniki badań, które do tej pory przeprowadzili naukowcy, są jednak niejasne. Dotychczas wykazano wzrost hipokampu, zakrętu wrzecionowatego i móżdżku. Z kolei inne badania ujawniły zmiany, które zachodzą w korze przedczołowej oraz ciele migdałowatym.

Najnowsze ustalenia dotyczą podwzgórza mózgu. Według badaczy, tabletki antykoncepcyjne mogą przyczyniać się bezpośrednio do zmniejszenia jego objętości.

Badania jednak zostały przeprowadzone zaledwie na 50 kobietach, a spośród badanych pacjentek tylko 21 stosowało tabletki antykoncepcyjne. To zbyt mała próba, by ustalić jednoznaczne wnioski, jednak naukowcy u wszystkich tych kobiet stwierdzili spadek wielkości podwzgórza aż o 6 % w stosunku do innych przebadanych pacjentek.

