Testy na COVID-19: u nas 560, we Włoszech 25 tysięcy

Ile mamy przypadków niewykrytych? Dlaczego robimy tak mało testów w porównaniu do innych krajów? W Polsce ten jeden potwierdzony przypadek to nawet nie jest wierzchołek góry lodowej - komentuje informację o pierwszym w Polsce pacjencie zakażonym COVID-19 Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia.

Minister Zdrowia poinformował w środę, 4 marca, na porannej konferencji prasowej o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Podał, że z dotychczas wykonanych 560 testów jeden wynik był pozytywny.

Zaznaczył też, że w tej chwili pracują wszystkie laboratoria. Średni czas badania wynosi 8 godzin.

Minister poinformował także, że 68 osób jest obecnie hospitalizowanych w związku z podejrzeniem koronawirusa, około 500 osób jest poddanych kwarantannie. Mówił, że jego zdaniem sytuacja może się teraz zmieniać. - Te liczby będą się zmieniać dynamicznie, bo podejrzeń mamy sporo - powiedział.

- A ile mamy przypadków niewykrytych? Dlaczego robimy tak mało testów w porównaniu do innych krajów? W Polsce ten jeden potwierdzony przypadek to nawet nie jest wierzchołek góry lodowej - to jest szpilka na Mount Evereście - skomentował na Twitterze b. wiceminister zdrowia, Krzysztof Łanda.

Jak tłumaczył jeszcze we wtorek, 3 marca, dr Paweł Grzesiowski, np. Włosi wykonali 25 tysięcy badań i wykryli ok. 2 tysiące przypadków. U nas dotąd w kierunku koronawirusa przeprowadzono kilkaset badań. - Teoretycznie moglibyśmy wykryć pojedyńcze przypadki i przy tej ilości testów, ale część z nich, wykonano u osób bez objawów zakażenia, co zmniejsza szansę wykrycia wirusa - mówił.

Jak mówi nam dr Grzesiowski, wcześniejszy brak osób ze stwierdzonym koronawirusem mógł też wynikać z faktu, że nie jesteśmy w głównym nurcie rozprzestrzeniania się zakażeń. Zwykle zaczynały się one od ogniska miejscowego, jak np. we Włoszech czy Niemczech, gdzie pojawiła się osoba zarażona powracająca z terenów dotkniętych epidemią.

- W pierwszym okresie były to głównie osoby, które wyjechały z Chin. Możliwe, że Polacy, którzy wrócili z krajów, gdzie pojawiły się zachorowania, nie byli w ogóle w ogniskach zakażeń. Np. ktoś kto jeździ na nartach w Alpach nie jest osobą silnie narażoną na zakażenie, w przeciwieństwie do mieszkańców miasteczek podgórskich, w których choroba się pojawiła.