UE planuje opracować nowe zasady dopuszczania leków na rynek

Komisja Europejska wraz z ekspertami z Japonii i USA, 18 marca w Brukseli mają wypracować nowy model dopuszczania leków i szczepionek na rynek. – Nie wiadomo, jak się będzie rozwijać epidemia, w razie czego musimy mieć szybki dostęp do leków - mówi jeden z urzędników KE.

W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, niektóre firmy wstrzymują delegacje i wysyłają zatrudnionych na telepracę.

Firma farmaceutyczna Olimp Labs poszła o krok dalej i do końca czerwca zawiesiła także swój udział we wszystkich targach i wydarzeniach odbywających się na terenie Europy i świata.

To wszystko efekt doniesień z Włoch, gdzie do tej pory wirus zabił siedem osób, a u ponad 200 go wykryto. Właśnie z tego kraju w ostatnich dniach wróciły dziesiątki tysięcy Polaków, którzy spędzali ferie zimowe na tamtejszych stokach.

Władze Unii Europejskiej zapowiadają, że chcą przeznaczyć więcej pieniędzy na prace nad skutecznym remedium na koronawirusa.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", 18 marca br. w Brukseli przedstawiciele Komisji Europejskiej odpowiedzialni za politykę zdrowotną spotkają się z ekspertami m.in. z Japonii i Stanów Zjednoczonych, żeby wypracować nowy model dopuszczania leków i szczepionek na rynek. – Nie wiadomo, jak się będzie rozwijać epidemia, w razie czego musimy mieć szybki dostęp do preparatów, a to wymaga zmian – mówi jeden z urzędników KE, który będzie brał udział w spotkaniach.

Obecnie firmy i rządy skupiają się nad pracami w dwóch obszarach. Pierwszym są szybkie testy wykrywające chorobę; obecnie badanie takie wykonuje się w laboratoriach o podwyższonym rygorze. Drugi to nowe leki antywirusowe i szczepionki.

WHO namawia do współpracy biznes i rządy. W ubiegłym tygodniu zorganizowała Globalne Forum Badań i Innowacji w celu szybkiego przyspieszenia badań nad metodami walki z koronawirusem.

I chociaż globalna mobilizacja w obliczu epidemii to dobra informacja, to wątpliwe, aby szczepionka pojawiła się szybko. Firma Sanofi, która ogłosiła, że wspólnie z amerykańskim Urzędem Zaawansowanych Badań Biomedycznych i Rozwoju (BARDA) zabiera się do opracowania szczepionki, deklaruje, że badania kliniczne na ludziach będzie mogła rozpocząć za półtora roku.