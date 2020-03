URPL wprowadzi do Farmakopei Polskiej recepturę na środek dezynfekujący

Informacja prezesa URPL (Fot. Archiwum)

W trybie pilnym prowadzimy działania w kierunku opracowania monografii narodowej dla preparatu antyseptycznego do Farmakopei Polskiej, opartego na składzie rekomendowanym przez WHO, bazującego na etanolu. Umożliwi to sporządzanie leku aptecznego - informuje URPL.

Z uwagi na rosnącą liczbę zatwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce i w związku z tym wzmożoną potrzebę korzystania ze środków dezynfekujących, poszczególne organy administracji rządowej podejmują kolejne kroki w celu zabezpieczenia pacjentów w te preparaty. GIF 10 marca wydał komunikat, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą wydawać środki dezynfekujące do higieny osobistej oraz służące do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku, w opakowaniach własnych, bądź dostarczonych przez pacjentów. Z kolei Grzegorz Cessak, prezes URPL poinformował, że Urząd w trybie pilnym prowadzi działania w kierunku opracowania monografii narodowej dla preparatu antyseptycznego do Farmakopei Polskiej, opartego na składzie rekomendowanym przez WHO, bazującego na etanolu. Umożliwi to sporządzanie leku aptecznego. - Płyny do dezynfekcji URPL zarejestrował w jeden dzień. GIF wydał komunikat w kilka godzin - podał na Twitterze Marek Tomków, wiceprezes NRA. - Nie stać nas na marnowanie kilkunastu tysięcy aptek wykonujących recepturę - zaznaczył.

